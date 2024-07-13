Aydın'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden sürücü

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
A.Y'nin (54) kullandığı 09 HM 876 plakalı otomobil, 11 Temmuz Perşembe günü Salavatlı Mahallesinde karşı şeritten gelen Batuhan Günay (23) yönetimindeki 09 AEB 716 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Günay, ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla önce Köşk Devlet Hastanesine ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Günay, hastanede vefa etti.
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