Aydın'ın Efeler ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişinin yaralandığı kaza anı kaydedildi.
A.T. yönetiminde 09 AIM 937 motosiklet Aydın-Muğla kara yolu 112 Acil Çağrı Merkezi mevkisinde kavşaktan çıkan N.E'nin kullandığı 35 CAV 982 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.
Haber verilmesiyle kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan kaza anı başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Aydın'da Motosiklet ve Araç Çarpıştı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?