Aydın'da Muhtarlardan CHP'ye Protesto
Aydın'da Muhtarlardan CHP'ye Protesto

Aydın\'da Muhtarlardan CHP\'ye Protesto
13.02.2026 13:01
Aydın'daki muhtarlar, CHP'yi hizmet engellemekle suçlayarak siyah çelenk bıraktı.

Aydın'da bazı muhtarlar, Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde CHP'li meclis üyelerinin kente yapılacak hizmetleri için "ret" oyları verdiklerini öne sürerek, partinin İl Başkanlığı önüne siyah çelenk bıraktı.

Yaklaşık 50 muhtar, "Aydın'da yatırımı engelleyen CHP'yi protesto ediyoruz. Aydınlı muhtarlar" yazılı siyah çelenkle CHP İl Başkanlığı önüne geldi.

Koçarlı ilçesi Hacıhamzalar Mahallesi Muhtarı Seyhan Deniz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Aydın'ın muhtarları olarak siyaset yapmak için değil, mahallelerinin hakkını savunmak için toplandıklarını söyledi.

Hizmetin önüne set çekildiğini öne süren Deniz, şöyle devam etti:

"Dün Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde, kameralar önünde 'Hizmete engel olmayız, ara verin komisyonda görüşelim' diyen Cumhuriyet Halk Partisi grubu, komisyon masasında önergelerin çoğuna ret oyu vererek gerçek yüzünü göstermiştir. Aydın'a yapılacak 1 milyar 500 milyon liralık dev yol yatırımlarına engel olmuşlardır. Köylerimize sıcak asfalt yapılmasına, İncirliova'dan Şehir Hastanesi'ne yeni yol bağlantısı kurulmasına, altyapı yatırımlarının hayata geçirilmesine 'ret' diyerek Aydın halkının hizmetle buluşmasının önüne set çekmişlerdir. Siz siyaset uğruna yolların yapılmasına engel oluyorsunuz. Siz yatırımlara engel oluyorsunuz. 1,5 milyarlık yol yatırımı kararı reddedildi. CHP'liler hizmete 'hayır' dediler, yatırımları reddettiler. Meclis çoğunluklarına güvenerek Aydın'ın önünü tıkadılar."

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Rıza Yörüyen de CHP İl Başkanlığı'nda yaptığı açıklamada, hizmete engel olmadıklarını, önceki meclis toplantılarında İller Bankası'ndan talep edilen kredilere onay verdiklerini belirtti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Aydın

Son Dakika Güncel Aydın'da Muhtarlardan CHP'ye Protesto - Son Dakika

SON DAKİKA: Aydın'da Muhtarlardan CHP'ye Protesto - Son Dakika
