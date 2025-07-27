Aydın'da Orman Yangınına Etkili Müdahele

Aydın'ın Efeler ilçesinde ağaçlık alanda çıkıp ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yılmazköy Mahallesi'nin üst kısımlarındaki ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın daha sonra ormana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

AA muhabirine açıklama yapan Aydın Valisi Yakup Canbolat, ihbarın ardından bölgeye orman ve itfaiye ekiplerinin hızla sevk edildiğini söyledi.

Canbolat, "Ziraat alanında başlayan yangın ormana sıçradı. Şu anda yangının etrafını ekiplerimiz çevirmiş durumda. Hızla kontrol altına almak için yoğun müdahale yapılıyor. Yangına karadan 119 araç ve 360 personelin yanı sıra havadan da 8 helikopter ve 6 uçakla müdahale ediliyor. İnşallah en kısa zamanda kontrol altına almış oluruz." ifadelerini kullandı.