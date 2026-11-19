Aydın'da otomobilin çarptığı 17 yaşındaki kız öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'ın İncirliova ilçesinde otomobilin çarptığı 17 yaşındaki kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Aydın'ın İncirliova ilçesinde otomobilin çarptığı 17 yaşındaki kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
G.Ç. idaresindeki 09 DK 876 plaklaı otomobil, Şehit Asteğmen Süleyman Çamlıca Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Evin Şirip'e çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Aydın Şehir Hastanesine kaldırılan Şirip, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan sürücü G.Ç'nin işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA