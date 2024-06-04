Aydın\'da Otomobilin Çarptığı Motosiklet Sürücüsü Hastaneye Kaldırıldı

Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletteki sürücü hastaneye kaldırıldı.
Ozan Hüsamettin Salcı'nın (31) kullandığı 35 DUE 33 plakalı otomobil, Aydın- İzmir kara yolu Hıdırbeyli Mahallesi'nde karşı şeride geçmeye çalıştığı sırada Ersin Tüfekçi (28) idaresindeki 09 AIJ 763 plakalı motosiklete çarptı.
Kazada savrularak yaralanan motosiklet sürücüsü, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
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