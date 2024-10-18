Aydın'da Sabah Sporu Etkinlikleri Devam Ediyor - Son Dakika
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Aydın'da Sabah Sporu Etkinlikleri Devam Ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen sabah sporu etkinlikleri, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Uzman eğitmenlerin rehberliğinde gerçekleştirilen etkinlikler, sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmeyi amaçlıyor.

18.10.2024 15:11  Güncelleme: 15:47
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(AYDIN)- Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin farklı noktalarında düzenlenen sabah sporu etkinlikleri devam ediyor. Her yaştan vatandaşa yönelik gerçekleştirilen etkinliklerde vatandaşlar, sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinip, güne enerjik başlıyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin sabah sporu etkinlikleri vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Mimar Sinan Parkı ve Gazi Koşu Yolu başta olmak üzere Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan park alanlarında düzenlenen spor etkinlikleri, uzman eğitmenlerin rehberliğinde gerçekleştiriliyor.

Başkan Çerçioğlu'ndan vatandaşlara davet

Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Parklarımızda düzenlediğimiz etkinliklerimizde vatandaşlarımız hem güzel havanın keyfini çıkarıyor hem de güne dinç bir şekilde başlıyor. Tüm vatandaşlarımızı spor etkinliklerimize katılarak sağlıklı bir yaşamda buluşmaya davet ediyoruz" dedi.

Vatandaşlar, etkinlikler hakkında ayrıntılı bilgiye, Büyükşehir Belediyesi'nden ve '444 4009' numaralı çağrı merkezinden ulaşabiliyor.

Kaynak: ANKA

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