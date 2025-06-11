Aydın'da Sanat Kursiyerlerinin Eserleri Sergilendi

(AYDIN) - Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin kültür merkezlerinde düzenlediği sanat kurslarına katılanlar, yıl boyunca ortaya koydukları eserleri sergiyle taçlandırdı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde açılan ve 150 eserin bulunduğu sergide; yağlı boya, akrilik, sulu boya ve karakalem teknikleriyle hazırlanan birçok çalışma sanatseverlerle buluştu.

Kent genelindeki kültür merkezlerinde resim eğitimi alan kursiyerler, eğitim süresince hem teknik becerilerini geliştirme fırsatı yakaladı hem de hayal güçlerini tuvallere yansıttı.

Sergi, 13 Haziran'a kadar Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.