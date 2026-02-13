Aydın'da 'Sessiz Tahsilat Çetesi' Operasyonu

AYDIN'da, yüksek faizle para verip, çek ve senet imzalattıkları, geri ödemeyen kişilere ise baskı ve tehditte bulundukları belirlenen suç çetesine yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Kendilerini 'Sessiz Tahsilat Çetesi' olarak tanıtan şüphelilerden 2'si tutuklandı, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, başta Germencik olmak üzere çevre ilçelerde yüksek faizle para verip, çek ve senet imzalattıkları, geri ödeyemeyen kişilerin ev ve iş yerlerine gidip, baskı ve tehditte bulundukları belirlenen çeteyi bir süre teknik ve fiziki takibe aldı. Takibin ardından kendilerini 'Sessiz Tahsilat Çetesi' olarak tanıtan ve bu yöntemle yaklaşık 125 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen söz konusu yapılanmaya, eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 11 şüphelinin evlerinde ruhsatsız 2 tabanca, 2 av tüfeği, 3 tabanca şarjörü, 103 tabanca ve 16 av tüfeği fişeği, toplam 526 bin TL değerinde 4 senet, 2 adet mağdurlara ilişkin bilgilerin yer aldığı ajanda, mağdurların isim ve borç miktarlarının yazılı olduğu not kağıdı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 900 TL ve yine suçta kullanıldığı değerlendirilen 10 cep telefonu ve 10 sim kart ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğer 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.