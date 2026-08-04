Aydın\'da Sıcaklık 40 Dereceyi Buldu

AYDIN'da hava sıcaklığı 40 dereceye kadar yükseldi. Sıcak hava nedeniyle kent genelinde cadde ve sokaklar neredeyse boş kaldı.

Aydın'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıktı. Kent merkezinde Eyyam-ı Bahur sıcakları nedeniyle termometreler 40 dereceyi gösterirken, vatandaşlar bunaltıcı sıcak nedeniyle gölgelik alanlar ile parkları tercih etti. Sıcak havanın etkisiyle cadde ve sokaklar, neredeyse boşaldı. Vatandaşların çoğu serinlemek için evlerinde ya da gölgelik alanlarda vakit geçirmeyi tercih etti.

Vatandaşlar, yüksek sıcaklıklarla birlikte artan orman yangını riskine de dikkat çekti.