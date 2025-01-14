Aydın\'da \'Şimdi Ne Olacak\' Oyunu Sahnelendi

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(AYDIN) - Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, "Şimdi Ne Olacak" isimli oyunu Kuyucak'ta yaşayan vatandaşlar için sahneledi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde yaşayan vatandaşları tiyatro etkinlikleri ile buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda tüm gösterimlerine yüzlerce vatandaşın katıldığı "Şimdi Ne Olacak" oyunu, Şehir Tiyatroları'nın oyuncuları tarafından Kuyucak'ta sahnelendi. Kadına karşı şiddete ve kadın cinayetlerine trajikomik bir şekilde dikkati çeken oyunu, Kuyucak'ta da büyük alkış aldı.

Oyunun bir sonraki gösterimi, 17 Ocak Cuma günü Sultanhisar ilçesine bağlı Atça Mahallesi'nde yer alan Muhsin Aksoy Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.