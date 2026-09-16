Aydın\'da traktör kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Aydın'da traktör kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'ın Köşk ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Aydın'ın Köşk ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Bilal Karabulut'un (55) kullandığı 35 ZGS 67 plakalı traktör, Başçayır Mahallesi Yaka mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Karabulut'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Traktörde yolcu olarak bulunan Hüseyin Bulut ise yaralanarak ambulansla Köşk İlçe Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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