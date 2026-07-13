Aydın\'daki Yangın Kontrol Altına Alındı

KONTROL ALTINA ALINDI

Aydın'ın Efeler ilçesinde otluk alanda çıkıp, makiliğe sıçrayan yangın havadan ve karadan yapılan 2 saatlik müdahale sonucu saat 12.00 itibarıyla kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 2 hektar alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Melek FIRAT/AYDIN,