KONTROL ALTINA ALINDI
Aydın'ın Efeler ilçesinde otluk alanda çıkıp, makiliğe sıçrayan yangın havadan ve karadan yapılan 2 saatlik müdahale sonucu saat 12.00 itibarıyla kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 2 hektar alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Melek FIRAT/AYDIN,
Son Dakika › Güncel › Aydın'daki Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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