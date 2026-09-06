Aydın Efeler'de alacak verecek kavgası kanlı bitti, 1 kişi yaralandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada F.G. bacaklarından yaralandı. E.D. adlı şüpheli kaçarken, yaralının hastanedeki tedavisi sürüyor.
Aydın'ın Efeler ilçesinde alacak verecek tartışması meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Osman Yozgatlı Mahallesi Cezaevi Caddesi'nde F.G. ile E.D. alacak verecek meselesi nedeniyle tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu E.D, yanında bulundurduğu tabancayla F.G'ye ateş etti.
Haber verilmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Aydın Şehir Hastanesine kaldırılan F.G'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA
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