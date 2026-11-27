Aydın Efeler'de oto lastikçide çıkan yangında iş yeri hasar gördüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'ın Efeler ilçesindeki 1. Sanayi Sitesi'nde C.S'ye ait oto lastikçide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede yayıldığı yangına çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi, alevler güçlükle kontrol altına alınırken iş yerinde hasar oluştu.
Aydın'ın Efeler ilçesinde oto lastikçide çıkan yangında hasar oluştu.
İlçenin Ata Mahallesi'ndeki 1. Sanayi Sitesi'nde C.S'ye ait oto lastikçide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesiyle olay yerinde çok sayıda itfaiye, polis ve ekibi sevk edildi.
Alevlerin kısa sürede yayıldığı yangını itfaiye ekipleri güçlükle kontrol altına aldı.
Olayda iş yerinde hasar oluştu.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?