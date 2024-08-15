Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangının etkili olduğu alan yaklaşık 50 dönüm.

15.08.2024 23:46
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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yazıkent Mahallesi Emenli mevkisindeki makilik ve zeytinlik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Yangının yaklaşık 50 dönümlük alanda etkili olduğu bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

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