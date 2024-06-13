Aydın'ın Çine ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ovacık Mahallesinden Çine yönüne ilerleyen Efekan Kurt (18) idaresindeki 48 D 0760 plakalı otomobil, Ovacık Mahallesi kavşağında Aydın yönüne giden Doğan Can (58) idaresindeki 09 C 3184 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan Can, ambulansla Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Can, buradaki müdahalenin ardından Aydın Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Aydın'ın Çine ilçesinde motosiklet ile otomobil çarpışması: 1 yaralı - Son Dakika
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