Aydın'ın Köşk ilçesinde kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika
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Aydın'ın Köşk ilçesinde kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti

Aydın\'ın Köşk ilçesinde kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti

Aydın'ın Köşk ilçesinde, N.B. tarafından kullanılan bir kamyon, ilçe girişinde yolun karşısına geçmeye çalışan Nazif Kart'a çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kart, Köşk Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kamyon şoförü gözaltına alındı.

24.02.2024 15:59  Güncelleme: 16:02
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Aydın'ın Köşk ilçesinde kamyonun çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

N.B'nin kullandığı 09 AHF 984 plakalı kamyon, ilçe girişinde yolun karşısına geçmeye çalışan Nazif Kart'a (55) çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Kart, kaldırıldığı Köşk Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kamyon şoförü gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Aydın'ın Köşk ilçesinde kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika
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