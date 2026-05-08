Aydın'ın Yeni Valisi Osman Varol Göreve Başladı

08.05.2026 13:09
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Aydın Valisi olarak atanan Osman Varol, görevine başladı.

CUMHURBAŞKANLIĞI kararnamesi ile Aydın'a atanan Vali Osman Varol, kente gelerek görevine başladı.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Aydın Valisi Yakup Canbolat, Ankara'ya atandı. Adıyaman Valisi Osman Varol ise Aydın'da görevlendirildi.

Sabah saatlerinde kente gelen Vali Varol, il protokolü tarafından valilik binası önünde karşılandı. Programa Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, AK Parti Aydın Milletvekilleri Seda Sarıbaş, belediye başkanları, siyasi partilerin yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarların yanı sıra valilik bünyesindeki bürokratlar ve personel katılım sağladı.

Vali Varol, karşılama sırasında yaptığı konuşmada "Öncelikle ülkemizin bu güzel kadim şehrinde, bereketli toprakları ve çalışkan insanlarıyla ünlü Aydın'ımızda göreve başlamanın heyecanını yaşıyorum. Bu görevlendirme için Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Önceki Valimiz Yakup ağabeyimi, meslek büyüğümüz olmak üzere şehrimize hizmet vermiş, eserler ortaya koymuş tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Burada bulunacağımız süre içinde ortak aklı esas alarak, tüm paydaşlarımızla birlikte, siyasetçilerimizle, yerel yönetimlerimizle, STK'larımızla, muhtarlarımızla ve vatandaşlarımızla beraber önümüze çıkan her problemi, geleceği dair atacağımız her adımı istişare kültürüyle, dayanışma ve danışma kültürüyle, şeffaf bir yönetim anlayışıyla sürdüreceğimizi bildirmek istiyorum" dedi.

'DEVLETTE DEVAMLILIK ESASTIR'

Vali Varol, şöyle devam etti: "Aydınımız tarım, turizm, enerji gibi birçok alanda potansiyeli olan, ortak akıl ile bu potansiyeli daha da ileri taşıyabilecek bir şehir. Devlette devamlılık esastır. Merkezi hükümetten çok sayıda destek alan Aydın'ımızda ekibimizle birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Toplumun huzurunu artıracak, vizyoner çalışmaları hep birlikte ortaya koyacağımıza inanıyorum. Bugün başladığımız görevin tüm vatandaşlarımız için hayırlı olmasını diliyorum."

Haber - Kamera: Melek FIRAT/ AYDIN,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Valilik, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
