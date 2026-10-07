Aydın İncirliova\'da kadını tüfekle ağır yaralayan zanlı İHA\'yla yakalandı

ŞÜPHELİ YAKALANDI

İncirliova ilçesinde, birlikte yaşadığı Emel B.'yi tüfekle vurarak ağır yaralayıp kaçan Salih S.'nin aracını, polis ekipleri takibe aldı. Salih S., bir süre sonra araçtan inip, elindeki tüfekle yaya olarak zeytinlik alana saklandı. Olay yerine asayiş ekipleri, Özel Harekat polisleri ve İnsansız Hava Aracı (İHA) ekipleri sevk edildi. Salih S., dron destekli operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Melek FIRAT/AYDIN,