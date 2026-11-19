Aydın Koçarlı'da ölü bulunan kişinin arkadaşı adli kontrolle serbest bırakıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde dağlık alanda ölü bulunan kişiye ilişkin gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelinin, ölü bulunan kişinin arkadaşı olduğu belirtildi.
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde bir kişinin dağlık alanda ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüpheli M.Y'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen M.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Çallı Mahallesi'ndeki dağlık alanda dün Bülent Ocak (46) silahla vurulmuş halde ölü bulunmuş, Ocak'ın arkadaşı M.Y. gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?