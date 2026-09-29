Aydın Köşk'te FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari T.Y. yakalandı - Son Dakika
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Aydın Köşk'te FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari T.Y. yakalandı

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Aydın Köşk\'te FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari T.Y. yakalandı
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Aydın'ın Köşk ilçesinde FETÖ'ye üye olmak suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü T.Y. (36), jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. T.Y., sorgu ve adli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

AYDIN'ın Köşk ilçesinde, hakkında FETÖ'ye üye olmak suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan T.Y. (36), jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ'ye üye olmak suçundan aranan firari hükümlü T.Y.'nin Köşk ilçesinde olduğunu tespit etti. Dün, harekete geçen jandarma ekipleri hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan T.Y. 'yi düzenlenen operasyonla yakaladı. T.Y., jandarmadaki sorgusu ve adli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Aydın Köşk'te FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari T.Y. yakalandı - Son Dakika
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