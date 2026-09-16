Aydın Kuyucak\'ta TIR ile çarpışan hafif ticari araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti

AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde, yol çalışması nedeniyle trafiğin tek şeritten sağlandığı otoyolda TIR ile çarpışan hafif ticari araçtaki 3 kişi öldü.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Denizli- Aydın otoyolu Kuyucak ilçesi Yamalak mevkiinde meydana geldi. Yol çalışması nedeniyle trafiğin tek şeritten sağlandığı güzergahta, Denizli yönüne giden Hurşit Korkmaz yönetimindeki 20 UF 202 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen S.Y. yönetimindeki 32 GB 158 plakalı TIR ile çarpıştı. TIR ile bariyer arasına sıkışan hafif ticari araç, yaklaşık 150 metre sürüklendi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, hafif ticari aracın sürücüsü Hurşit Korkmaz ile yanındaki Hüsnü Korkmaz ve Kemal Toprak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından 3 kişinin cenazesi, Kuyucak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

TIR şoförü S.Y. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.