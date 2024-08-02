Aydın Nazilli'de freni boşalan vinç iş yerine girdi - Son Dakika
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Aydın Nazilli'de freni boşalan vinç iş yerine girdi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde freni boşalan bir vinç, oto yıkamacıya girdi. Kazanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği belirtildi. İş yerinde maddi hasar meydana geldiği ve vinç sürücüsünün emniyete götürüldüğü açıklandı.

02.08.2024 00:37
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde freni boşalan vinç iş yerine girdi, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, sürücüsün kimliği henüz öğrenilemeyen plakasız vinç, Yeni Sanayi Mahallesi 521 Sokak'ta bulunan bir oto yıkamacıya getirildi.

Rampaya çıkarılan vinç, sürücüsünün araçta bulunmadığı sırada freninin boşalması sonucu geriye doğru hareket etmeye başlayarak, oto yedek parça satışı yapan iş yerine girdi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Vinç incelemelerin ardından yediemin otoparkına götürüldü. Kaza nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.

İş yeri sahibi Muhammed Eren, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kardeşim ve ben dükkanda çalışırken bir anda gürültü koptu. O an telefonla konuşuyordum. Kafamı çevirdiğim anda karşıdaki aracın dükkanın içerisine girdiğini gördüm. Bir anda kargaşa koptu. Allah'tan canımıza bir zarar gelmedi. Dükkanda maddi olarak büyük zararımız var." diye konuştu.

Eren, sorumlulardan şikayetçi olacaklarını da sözlerine ekledi.

Vinç sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan vincin iş yerine girme anı dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aydın Nazilli'de freni boşalan vinç iş yerine girdi - Son Dakika

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