Aydın Nazilli'de iki motosiklet çarpıştı, biri ağır 3 kişi hastaneye kaldırıldı.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı. Ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu yaralanan 1'i ağır 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
G.Ş. (27) idaresindeki 09 AUS 301 plakalı motosiklet ile E.U. yönetimindeki 09 AKT 599 plakalı motosiklet, Yıldıztepe Mahallesi'nde çarpıştı.
Kazada sürücüler ile sürücü G.Ş'nin motosiklette yolcu olarak bulunan kardeşi M.A.Ş. (12) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi.
Ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan G.Ş, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaynak: AA
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