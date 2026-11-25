Aydın Nazilli'de motosiklet ile otomobil çarpışmasında 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı Yeni Sanayi Mahallesi'nde motosikletin otomobille çarpışması sonucu motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken otomobilin sürücüsü ifade işlemleri için karakola götürüldü.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
M.M'nin kullandığı 09 MA 4390 motosiklet, Yeni Sanayi Mahallesi'nde M.A. yönetimindeki 09 KB 086 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü M.M. ve yolcu A.D. Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü ise ifade işlemleri için karakola götürüldü.
Kaynak: AA
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