Aydın Nazilli'de Ticaret Odası seçimi öncesi güvenlik tartışması arbedeye dönüştü - Son Dakika
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Aydın Nazilli'de Ticaret Odası seçimi öncesi güvenlik tartışması arbedeye dönüştü

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Aydın Nazilli\'de Ticaret Odası seçimi öncesi güvenlik tartışması arbedeye dönüştü
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Aydın'ın Nazilli ilçesindeki Nazilli Ticaret Odası başkanlık seçimi öncesinde, güvenlik uygulamasına itiraz eden Beyaz Grup ile diğer grup arasında kısa süreli arbede yaşandı. Polis ve oda üyelerinin araya girmesiyle gerginlik büyümeden yatıştı, ardından oy verme işlemi sürdü.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde Nazilli Ticaret Odası başkanlık seçimi öncesinde, iki grup arasında güvenlik uygulaması nedeniyle kısa süreli arbede yaşandı. Polis ekipleri ve bazı oda üyelerinin müdahalesiyle taraflar ayrılırken, oy verme işlemi devam etti.

Nazilli Ticaret Odası'nda saat 09.00 sıralarında başlayacak oy verme işlemi öncesinde, seçim alanının girişinde görev yapan özel güvenlik ekipleri, odaya gelen üyelerin kimliklerini kontrol edip üst araması yaptı. Beyaz Grup tarafından güvenlik uygulamasına tepki gösterilmesi üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle iki grubun destekçileri arasında kısa süreli arbede yaşandı. İhbarla bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, bazı oda üyeleri ve başkan adayları da tarafların arasına girerek gerginliği yatıştırmaya çalıştı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle arbede büyümeden sona erdi. Gerginliğin ardından sandıklarda oy verme işlemi devam etti.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Aydın Nazilli'de Ticaret Odası seçimi öncesi güvenlik tartışması arbedeye dönüştü - Son Dakika
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