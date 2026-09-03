Aydın Söke'de kapalı kuyumcu dükkanına silahlı saldırı; polis şüphelileri arıyor

Aydın'ın Söke ilçesinde kuyumcu dükkanı kurşunlandı, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Konak Mahallesi'nde F.S.T'ye ait kuyumcu dükkanına kapalı olduğu saatte ateş açıldı.

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler kuyumcu dükkanında ve çevresinde inceleme yaptı.

Polis, olaydan sonra uzaklaşan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.