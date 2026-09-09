Aydın Söke'de otomobil bariyerlere çarptı, sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı
Aydın'ın Söke ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu sürücü yaralandı. Yaralanan sürücü, hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Aydın'ın Söke ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
E.S.K. idaresindeki 09 ATP 625 plakalı otomobil, Söke-Aydın kara yolu Söke Asri Mezarlığı mevkisinde bariyerlere çarptı.
Haber verilmesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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