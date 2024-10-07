Aydın Valisi Canbolat Kuşadası\'nda İncelemelerde Bulundu

Güncel

Aydın Valisi Yakup Canbolat Kuşadası kıyı şeridinde incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Canbolat, Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanlığını ziyaret etti

Sahil Güvenlik Orta Ege Grup Komutanı Binbaşı Engin Anar ile botla kıyı şeridinde incelemelerde bulunan Vali Canbolat, bölge yürütülen faaliyetlerle ilgili ayrıntılı bilgi aldı.