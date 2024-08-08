Aydın ve Milas'ta Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı

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1) AYDIN'DAKİ ORMAN YANGINI 21 SAATTE KONTROL ALTINDA

Aydın'ın Germencik ilçesinde dün saat 14.30 sıralarında başlayan ve rüzgarın da etkisiyle Söke'ye kadar yayılan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle bugün saat 11.30 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

HABER: Burhan CEYHAN/AYDIN,

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2) MİLAS'TA ORMAN YANGINI 18 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla'nın Milas ilçesinin kırsal Sekköy Mahallesi'nde dün saat 15.00 sıralarında ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle bugün saat 10.00 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre 60 hektarlık alan yanarak zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.