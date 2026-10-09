Aydın Yenipazar'da motosiklet su kanalına devrildi, yolcu Durmuş Candan öldü - Son Dakika
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Aydın Yenipazar'da motosiklet su kanalına devrildi, yolcu Durmuş Candan öldü

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Aydın Yenipazar\'da motosiklet su kanalına devrildi, yolcu Durmuş Candan öldü
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Aydın'ın Yenipazar ilçesinde motosikletin su kanalına devrilmesi sonucu yolcu Durmuş Candan (24) hayatını kaybetti, sürücü M.A. (24) yaralandı. Yaralı sürücü Nazilli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, Candan'ın cansız bedeni morga kaldırıldı, soruşturma başlatıldı.

AYDIN'ın Yenipazar ilçesinde, motosikletin su kanalına devrildiği kazada Durmuş Candan (24) hayatını kaybetti, sürücü M.A. (24) ise yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Dip Gölü mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, M.A., idaresindeki 09 ABE 300 plakalı motosiklet, göl kenarında seyir halindeyken henüz belirlenemeyen sebepten dolayı su kanalına devrildi. Sürücü M.A., kendi imkanlarıyla sudan çıkarken, motosiklette yolcu konumunda bulunan Durmuş Candan'a ulaşamadı. Sürücü M.A.'nın çevredeki vatandaşlardan yardım istemesi üzerine adrese jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yürütülen arama çalışmalarında, Durmuş Candan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Yaralı sürücü ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altın alındı.

Durmuş Candan'ın cansız bedeni savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Aydın Yenipazar'da motosiklet su kanalına devrildi, yolcu Durmuş Candan öldü - Son Dakika
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