Aydınfest Gençlik Festivali Coşkuyla Sona Erdi - Son Dakika
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Aydınfest Gençlik Festivali Coşkuyla Sona Erdi

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Aydınfest Gençlik Festivali, renkli görüntüler ve coşkulu kutlamalarla sona erdi. Festivalin son gününde 60 binden fazla vatandaş katıldı ve çeşitli sanatçılarla birlikte keyifli anlar yaşandı.

04.11.2024 09:28
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(AYDIN)- Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Aydınfest Gençlik Festivali, coşkulu kutlamalar ile sona erdi. Renkli görüntülere sahne olan festivalin son gününe 60 binden fazla vatandaş katıldı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Aydınfest Gençlik Festivali, sona erdi. Festivalin son gününde sevilen sanatçı Emre Fel, Dolu Kadehi Ters Tut ve Şirket grupları vatandaşlar ile buluştu. Festivale katılan on binlerce vatandaş, sanatçılara eşlik ederek şarkıları birlikte söyledi.

Festivalin üçüncü gününe 60 binden fazla yurttaş katıldı. Festivalin son gününde gerçekleştirilen "Color Party" renkli görüntülere sahne oldu. Coşkunun doruğa çıktığı etkinlikte Aydın Tekstil Park, renk cümbüşüne döndü.

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kültür ve sanat etkinliklerinin devam edeceğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Geleneksel hale gelen Aydınfest Gençlik Festivali'ni bu yıl da vatandaşlarımız ile buluşturduk. Kentimiz genelinde kültür ve sanat etkinliklerimiz devam edecek. Güzel kentimiz için hemşehrilerimiz ile ortak akılla güç birliği içerisinde çalışmayı sürdüreceğiz"dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Aydınfest Gençlik Festivali Coşkuyla Sona Erdi - Son Dakika

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