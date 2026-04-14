Aydınların Rolü ve Devrimci Misyon

14.04.2026 09:49
Kemal Okuyan, aydınların toplumda devrimci bir misyon üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, aydınların toplumcu düşüncenin kök salmasında önemli bir rol oynadığını belirterek, "Türkiye'de aydınlar bir siyasi misyonun parçası olmak zorunda. Dönem artık eleştiri ve teşhir değil, sert bir tarihsel hesaplaşma dönemidir. Bunu yapmak için konfor alanlarından çıkmak gerekiyor. Türkiye'de böyle bir aydın birikimi var" dedi.

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, katıldığı programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Okuyan, geçen hafta hayatını kaybeden Prof. Dr. Yalçın Küçük'ün ölümünün ardından yapılan tartışmalara da değindi. Okuyan, Küçük'e ilişkin yaptığı değerlendirmede, şunları söyledi:

"Türkiye'de hep bir devrimci iktidar arayışı içerisindeydi. Keskin dönüşleri de hep bununla ilgiliydi ancak o dönüşleri tutarsız. Tutarlı olduğunu söyleyenler mürit olabilir. Müritlik marksizme yabancı bir olgu. 'Yalçın Küçük'ün her söylediği doğrudur' derseniz sallabaş olursunuz. Dediğim gibi bu düşüncelerinin arkasında çok samimi bir devrimci iktidar arayışı olduğunu biliyorum. Bu da çok önemlidir, Türkiye'de düşünce üreten herkesin yapabildiği bir şey değildir."

"İnsan örgütlü olmayınca daha zikzaklı hareket eder"

Yalçın hoca bir örgüt boşluğunu kendisi doldurmaya kalktı. Bu imkansız bir iş. Ben bunun siyasi yapılar içerisinde de yapılabileceğine inanmıyorum. Bu durum üretkenliğini çok artırdı ancak bu da onu dağıttı. Çok daldan dala atladı. Kendi başına hareket etmenin dezavantajları yüzünden bu kadar çok üretti. İnsan örgütlü olmayınca daha zikzaklı hareket eder. Bir devrimci örgüt her virajı almaz; bazen frene basar, bazen başka bir yoldan gider. Filtreler ortadan kalkınca Yalçın hoca çok rahat hareket etti. Bunun takipçisi olunamaz, olursan mürit olursun.

Hayatı boyunca devrimi bu nedenle de keskin dönüşler yapmayı göze alan birinin hayranı olanlar az sekter olmalıdır. Çok üreten biri aynı noktada zaten hiçbir zaman duramaz. Bu düzeyde bir aydının yanlışlanmış olması normal. Bu, çok yararlı bir aydın olduğu gerçeğini değiştirmez."

"Türkiye'de devrimci, marksist aydınların siyaset ilişkisinde önemli bir sorun ortaya çıkıyor: CHP referansı"

Okuyan, Türkiye'deki "aydın" tartışmalarına ilişkin şöyle konuştu:

"Türkiye'de sol, hak ettiğinin altında bir yerde duruyor. Bu durum da aydının rolünü tartışmalı hale getiriyor. Marksist damar kurumuş değil. Aydınlatma işlemi kolektif bir mecrada akar, kişisel rol ne olursa olsun. Örgütlü olmayan aydın, aydın değildir demiyorum. Ancak Türkiye'de devrimci, marksist aydınların siyaset ilişkisinde önemli bir sorun ortaya çıkıyor: CHP referansı. Çünkü aydın eninde sonunda siyasetle ilişkilenirken, kendi düşüncelerini de başkalarına da taşımak istediği için, CHP aydınlar için verimli bir zemin oluşturmadı. Böyle olunca CHP bir konfor alanı haline geldi. Aydının toplumla ilişkisinden 'CHP prizmasından geçmek' gibi bir mesele ortaya çıktı. Yalçın Küçük hayatı boyunca CHP'den uzak durduğu için özel bir aydındır. Marksist bir işçi önderine CHP'de yer yoktur ama marksist bir aydına yer açabilir çünkü o kişiye ihtiyacı vardır. DEM Parti de benzer bir durum içerisine girişti."

"Aydının tek başına öne çıkması yeterli değil"

Bir dönem kapanıyor ama aydın bitmez Türkiye'de. Şimdi yeni misyonları var. Aydınların önemli rolü toplumcu düşüncenin kök salması konusunda gösterdikleri iradeydi. Artık Türkiye'de aydın devrimci bir kuruluş misyonuyla hareket etmelidir. Aydının tek başına öne çıkması yeterli değildir. Kendiyle baş başa kalarak eskisine benzer aydınlar çıkamaz. Ne yazık ki, bugün böyle bir tuzak var. Dolayısıyla Türkiye'de aydınlar bir siyasi misyonun parçası olmak zorunda. Dönem artık eleştiri, teşhir değil; sert bir tarihsel hesaplaşma dönemi. Bunu yapmak için konfor alanlarından çıkmak gerekiyor. Türkiye'de böyle bir aydın birikimi var."

Okuyan, TKP'nin yaptığı açıklamanın ardundan 1 Mayıs'ı 4 ayrı merkezde kutlama kararı almanın kolay olmadığını dile getirerek, 1 Mayısların amacının işçi sınıfının örgütlenmesine yardımcı olması gerektiğini söyledi. TKP'nin 1 Mayıslara enerji taşıdığını belirten Okuyan, bu yüzden de "anlamını yitirmiş eylemlerin" parçası olmayacaklarının ifade etti.

Kaynak: ANKA

