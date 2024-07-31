Aydınlatma direğinden çöp çıktı - Yüksekova'da ekipler şoke oldu

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Aydınlatma direğinden çöp çıktı

- Yüksekova'da ekipler gördükleri manzara karşısında şoke oldu

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan aydınlatma direklerinin içinden çöp çıktı.

İlçenin en işlek caddesi olan Cengiz Topel Caddesi üzerindeki aydınlatma direklerinin içerisinde çıkanlar ekipleri şoke etti. Cadde üzerinde sağlı-sağlı bulunan aydınlatma direklerinin onarımını yapan ekipler, alt kısmını söktürdüklerinde içinde yığınla çöp çıktı. Aydınlatma direklerinin onarımını yapan ekipler, çöpleri çıkartarak içini yeniden temizlediler.

Yoldan geçen bazı vatandaşlar ise bu manzara karşında şoke olurken, yapanlara tepki gösterdiler. Yoldan geçen vatandaşlar ise "Bu kadarı da olmaz. Hoş görülecek bir durum değil. Bilinçsiz bir toplum olduk. Bu çirkin manzara bizi gerçekten üzdü. Bir daha bu çirkin görüntüler ortaya çıkmaz inşallah" dediler.