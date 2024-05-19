Ayhan Bora Kaplan Soruşturması: Gözaltına Alınan Emniyet Görevlileri Ankara Adliyesi'ne Getirildi - Son Dakika
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Ayhan Bora Kaplan Soruşturması: Gözaltına Alınan Emniyet Görevlileri Ankara Adliyesi'ne Getirildi

Ayhan Bora Kaplan Soruşturması: Gözaltına Alınan Emniyet Görevlileri Ankara Adliyesi\'ne Getirildi

Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3 emniyet görevlisi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde savcılık ifadesi için Ankara Adliyesi'ne getirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin davanın firari sanığı Serdar Sertçelik'in iddiaları üzerine, 'suç işlemek için anlaşmak', 'adil yargılamayı ve tanığı etkilemeye teşebbüs', 'görevi kötüye kullanma' ve 'suçluyu kayırma' suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında 7 şüpheliden 3 emniyet görevlisi, sabah saatlerinde Ankara Adliyesi'ne getirildi.

19.05.2024 10:46
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(ANKARA) - Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3 emniyet görevlisi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde savcılık ifadesi için Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin davanın firari sanığı Serdar Sertçelik'in iddiaları üzerine, "suç işlemek için anlaşmak", "adil yargılamayı ve tanığı etkilemeye teşebbüs", "görevi kötüye kullanma" ve "suçluyu kayırma" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında 7 şüpheliden 3 emniyet görevlisi, sabah saatlerinde Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyede soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veriyor.

NE OLMUŞTU?

Ayhan Bora Kaplan ve ekibi 7 Eylül 2023'te Ankara Esenboğa Havalimanı'nda yurt dışına kaçmak üzereyken gözaltına alındı. Kaplan, hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kasten yaralama" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından yakalama kararı bulunuyordu. Kaplan, 12 Eylül'de çıkarıldığı Ankara Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan diğer 28 kişiden 13'ü tutuklanırken, 15 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ayhan Bora Kaplan ve 5 örgüt yöneticisi hakkında "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek", "kasten adam öldürme", "nitelikli kasten adam öldürme", 'kasten yaralama", 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "nitelikli yağma", "eziyet', "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "suç üstlenme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından 1'i ağırlaştırılmış 2'şer kez müebbet ve 169 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi.

Ankara'da Ayhan Bora Kaplan soruşturması sonrası gizli taık Serdar Sertçelik tarafından ortaya atılan bazı iddialar çerçevesinde ön soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda da Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Öner ve Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan müfettiş raporu sonrası açığa alındı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ayhan Bora Kaplan Soruşturması: Gözaltına Alınan Emniyet Görevlileri Ankara Adliyesi'ne Getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ayhan Bora Kaplan Soruşturması: Gözaltına Alınan Emniyet Görevlileri Ankara Adliyesi'ne Getirildi - Son Dakika
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