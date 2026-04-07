Ayhan Bora Kaplan Davasında Gergin Duruşma: Polisler ve Sanıklar Tartıştı - Son Dakika
Ayhan Bora Kaplan Davasında Gergin Duruşma: Polisler ve Sanıklar Tartıştı

07.04.2026 08:29
İstinaf mahkemesi kararıyla yeniden başlayan Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında, sanıklar ve polisler aynı duruşma salonunda bir araya geldi. Duruşmada FETÖ tartışmaları gündeme geldi.

Sosyal Medya itirazı sonucu istinaf mahkemesinin kararıyla Ayhan Bora Kaplan (ABK) suç örgütü davası yeniden görülmeye başlandı. Birleştirilen dosyalarla Kaplan çetesinin üyeleri, operasyonu düzenleyen polisler, avukatlar ve gizli tanık Serdar Sertçelik aynı duruşma salonunda buluştu. Müşteki-sanık polislerden Murat Çelik gibi 4 polis fiziken gelirken, 2 polis SEGBİS'le bağlandı ve tutuksuz sanıklar bölümünde yer aldı.

Duruşmada, sanık avukatlarının dosyaların ayrılması talebi reddedildi. Kaplan, polisleri işaret ederek "Bunlar FETÖ'den yargılanıyor" dedi, polisler "Düzgün konuş" diye karşılık verdi. Kaplan "FETÖ'cü değil misiniz?" diye bağırdı. Polis Şevket Demircan, Kaplan'ın örgütünün FETÖ'cü olduğunu iddia etti, Murat Çelik ise "Ben FETÖ'nün bir numaralı düşmanıyım" dedi. Tartışmaya izleyiciler katılınca, mahkeme başkanı Kaplan ve bazı izleyicilerin çıkarılmasını emretti, ancak avukatların talebiyle Kaplan'a bir şans tanıdı.

Diğer yandan, polislerin FETÖ firarisi Cevheri Güven'e bilgi sızdırdığı iddiasıyla yargılandıkları dava da görüldü. Tutuklu sanık Serkan Dinçer, Kaplan'la ilişkisi olmadığını savundu, ancak tutukluluğu devam etti. Gizli tanık ve sanık Sertçelik, polislerin kendisini baskıyla gizli tanık yaptığını iddia ederek uzun savunma yaptı, mahkeme başkanı savunmayı kısa kesmesini istedi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Son Dakika Güncel Ayhan Bora Kaplan Davasında Gergin Duruşma: Polisler ve Sanıklar Tartıştı - Son Dakika

