Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü İddialarında Gözaltına Alınan Şüphelilerin Hakimlik Sorgusu Devam Ediyor - Son Dakika
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Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü İddialarında Gözaltına Alınan Şüphelilerin Hakimlik Sorgusu Devam Ediyor

Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü İddialarında Gözaltına Alınan Şüphelilerin Hakimlik Sorgusu Devam Ediyor

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin iddialarda adı geçen ve gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 7 şüphelinin hakimlik sorgusu devam ediyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin davanın firari sanığı Serdar Sertçelik'in iddiaları üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

19.05.2024 19:26
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Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin iddialarda adı geçen ve gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 7 şüphelinin hakimlik sorgusu devam ediyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin davanın firari sanığı Serdar Sertçelik'in iddiaları üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye getirilmiş, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısınca ifadelerinin alınmasından sonra "Yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs", "Göreve ilişkin sırrın açıklanması" ve "Suçluyu kayırma" suçlarından tutuklanma talebiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti.

Şüphelilerin hakimlikteki sorgusu sürüyor.

Öte yandan, soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Ş.D'nin savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı.

Ş.D, firari tanığın ses kayıtlarına ilişkin ifadesinde şunları kaydetti:

"İdari tahkikatta aldığım ses kayıtlarından anlaşılacağı üzere Serdar Sertçelik ses kayıtlarında eksiltme, çıkarma işlemi yapmış. Ayhan Bora Kaplan dosyasına şahıs eklemesi veya çıkarılması hususunda baskı yapmadım, kesinlikle böyle bir şey söylemedim. Şahsın ülkeye dönmesi için geçiştirdiğim cümleler vardır ancak Ayhan Bora Kaplan dosyasında şüpheliler arasında bulunan kişiler içinde konuşmada geçen herhangi bir ismin şüpheli kaydı bulunmamaktadır. Şahsın ülkeye gelmesi için geçiştirme olarak kullandığım kelimeleri sosyal medya üzerinden algıya dönüştürmeye çalışmıştır."

"Suç için anlaşma" suçundan yürüten soruşturma sürüyor

Bu arada, şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 316/1. maddesinde düzenlenen "devletin güvenliği veya anayasal düzeni ihlale teşebbüs suçlarından birini işlemek için anlaşma" suçundan yürüten soruşturmanın sürdüğü, şüphelilerden elde edilen dijital materyalin incelenmesi ve diğer delillerin toplanmasına devam edildiği bildirildi.

Kolluk birimlerinin, şüphelilerden elde edilen elde edilen 149 dijital materyalin incelemesi, HTS analiz raporu düzenlenmesi ve MASAK verilerinin incelenerek rapor haline getirilmesine yönelik çalışmalarının ardından yeni olgu ve delillerin dosyaya kazandırılmasıyla "suç için anlaşma" suçu yönünden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yeni bir hukuki değerlendirme yapılacağı belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü İddialarında Gözaltına Alınan Şüphelilerin Hakimlik Sorgusu Devam Ediyor - Son Dakika

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