Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin iddialarda adı geçen komiser gözaltına alındı - Son Dakika
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Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin iddialarda adı geçen komiser gözaltına alındı

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin iddialarda adı geçen komiser gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin iddialarda adı geçen şüphelilerle birlikte hareket ettiği değerlendirilen 1 komiser gözaltına alındı. Gözaltındaki diğer şüphelilerin üzerinde yapılan incelemeler ise devam ediyor. Gözaltına alınan bir şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

21.05.2024 22:41
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Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin iddialarda adı geçen şüphelilerle birlikte hareket ettiği değerlendirilen 1 komiser gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada elde edilen deliller doğrultusunda, dosyada yer alan diğer şüphelilerle hareket ettiği değerlendirilen Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli komiser G.K. hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüpheli, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan, soruşturmada şüpheli olarak yer alanlardan ele geçirilen dijital materyaller üzerindeki incelemelere Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kriminal Şube Müdürlüğünde devam ediliyor.

Gözaltındaki 1 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı

Bu arada, soruşturma kapsamında gözaltında bulunan şüpheli N.Ö.K, emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren N.Ö.K, delil durumuna istinaden adli kontrol talebiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

N.Ö.K, hakimlik sorgusunun ardından yurt dışına çıkma yasağı konularak adli kontrol tedbiriyle salıverildi.

Kaynak: AA

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