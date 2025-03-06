Ayı Fotokapanı Sökmeye Çalıştı

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Fotokapanı sökmeye çalışan ayı böyle görüntülendi

ANKARA - Doğada gezintiye çıktığı esnada fotokapanı fark eden ayı, ağzıyla fotokapanı sökmeye çalıştı. O anlar fotokapana yansıdı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce yaban hayatının korunması ve izlenmesi amacıyla doğaya yerleştirilen fotokapanlar, her gün birbirinden ilginç görüntüler kaydediyor. Doğada gezintiye çıktığı esnada fotokapanı fark eden ayı, ağzıyla fotokapanı sökmeye çalıştı. DKMP, o anları, sosyal medya hesabından, "Önce sakin bir doğa gezisi, sonra teknolojiye merak! Fotokapanı sökmeye çalışsa da biz yakaladık. Bizden kaçış yok" ifadeleriyle paylaştı.