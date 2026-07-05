Ayı ile karşılaşan çiftçi çığlık atarak uzaklaştırdı - Son Dakika
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Ayı ile karşılaşan çiftçi çığlık atarak uzaklaştırdı

05.07.2026 14:23
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Geyve'de keçi otlatan Mehmet Şensoy, karşılaştığı ayıyı bağırarak uzaklaştırdı ve kaydetti.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde bir kişi ormanda karşılaştığı ayıyı bağırarak uzaklaştırdı.

Mehmet Şensoy, Maksudiye Mahallesi'ndeki ormanlık alanda keçi otlattığı sırada bozayı ile karşılaştı.

Ayının kendisine doğru geldiğini fark eden Şensoy, bağırarak ayının kaçmasını sağladı.

Öte yandan, Şensoy olay anını cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Teknoloji, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Geyve, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayı ile karşılaşan çiftçi çığlık atarak uzaklaştırdı - Son Dakika

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