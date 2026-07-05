Sakarya'nın Geyve ilçesinde bir kişi ormanda karşılaştığı ayıyı bağırarak uzaklaştırdı.
Mehmet Şensoy, Maksudiye Mahallesi'ndeki ormanlık alanda keçi otlattığı sırada bozayı ile karşılaştı.
Ayının kendisine doğru geldiğini fark eden Şensoy, bağırarak ayının kaçmasını sağladı.
Öte yandan, Şensoy olay anını cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.
Son Dakika › Güncel › Ayı ile karşılaşan çiftçi çığlık atarak uzaklaştırdı - Son Dakika
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