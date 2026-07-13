Ayı Saldırısında Yaralanan Şahıs Hastaneye Sevk Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ayı Saldırısında Yaralanan Şahıs Hastaneye Sevk Edildi

Ayı Saldırısında Yaralanan Şahıs Hastaneye Sevk Edildi
13.07.2026 22:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'den Kars'a gelen 65 yaşındaki Ali Özkan, ayı saldırısında yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

İzmir'den tatil için memleketi Kars'ın Sarıkamış ilçesine gelen 65 yaşındaki Ali Özkan, ayı saldırısında yaralandı.

İlçeye bağlı Parmakdere köyünde gezmeye çıkan 65 yaşındaki Ali Özkan, önüne aniden çıkan ayının saldırısına uğradı.

Bacağı kırılan ve vücudunun farklı yerlerinden yaralanan Özkan, arazide bir süre süründükten sonra yola çıkarak çevredeki çobanlardan yardım istedi.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler, Özkan'ı Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Özkan, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Ayı saldırısında yaralanan Ali Özkan, AA muhabirine, İzmir'den memleketi Kars'a geldiğini ifade ederek, "Çayırlık alanı gezerken üst tarafta bulunan ağaçlık alanda yavru ayılar vardı, bir anda bana saldırdı. Karşıma aniden çıktı fark etmedim, göğsüme pençe vurdu ben düştüm ayaklarıma sarıldı, yavruları vardı bağırdım daha sonra ayağımı kırdı gitti. Etrafta kimse yoktu 150 metre süründüm, hayvan otlatanlar vardı onlara bağırdım geldiler yardım ettiler." diye konuştu.

Özkan'ın tedavisi hastanede devam ediyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ali Özkan, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, İzmir, Kars, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayı Saldırısında Yaralanan Şahıs Hastaneye Sevk Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kulağından canlı olarak çıkarıldı, doktor bile şoke oldu: Hareketliydi, doğaya bıraktık Kulağından canlı olarak çıkarıldı, doktor bile şoke oldu: Hareketliydi, doğaya bıraktık
Suriye halk meclisinin başkanı Abdülhamit Avvak oldu Suriye halk meclisinin başkanı Abdülhamit Avvak oldu
Suriye halk meclisinin başkanı Abdülhamit Avvak oldu Suriye halk meclisinin başkanı Abdülhamit Avvak oldu
Kayseri’de kanlı tartışma: Ağabeyini bahçede tüfekle vurup öldürdü Kayseri'de kanlı tartışma: Ağabeyini bahçede tüfekle vurup öldürdü
KKTC resti çekti Rum kesimini küplere bindirecek teklif KKTC resti çekti! Rum kesimini küplere bindirecek teklif
ABD’den Türkiye’ye F-35 yeşil ışığı: Gerçekleşmesi mümkün bir anlaşma ABD'den Türkiye'ye F-35 yeşil ışığı: Gerçekleşmesi mümkün bir anlaşma

21:42
Kılıçdaroğlu’ndan Haluk Levent’in gözaltına alınmasına ilk yorum
Kılıçdaroğlu'ndan Haluk Levent'in gözaltına alınmasına ilk yorum
21:30
İlk temas kuruldu Fenerbahçe’den forvet transferinde büyük ters köşe
İlk temas kuruldu! Fenerbahçe'den forvet transferinde büyük ters köşe
21:25
ABD, İran limanlarına yönelik tam ablukayı yeniden başlatıyor
ABD, İran limanlarına yönelik tam ablukayı yeniden başlatıyor
21:21
Shaquille O’Neal’dan Türkiye için flaş itiraf
Shaquille O'Neal'dan Türkiye için flaş itiraf
21:08
Öldüğü iddia edilen ABD’li senatör McConnel yaşadığını ispatlamaya çalışıyor
Öldüğü iddia edilen ABD'li senatör McConnel yaşadığını ispatlamaya çalışıyor
20:49
3 bin TL’ye ekmek arası et döner Para cezası kesildi
3 bin TL'ye ekmek arası et döner! Para cezası kesildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2026 22:37:07. #7.13#
SON DAKİKA: Ayı Saldırısında Yaralanan Şahıs Hastaneye Sevk Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.