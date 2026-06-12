Aykut Çelik Ankara Başsavcısı Oldu - Son Dakika
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Aykut Çelik Ankara Başsavcısı Oldu

Aykut Çelik Ankara Başsavcısı Oldu
12.06.2026 11:49
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HSK kararnamesiyle Aykut Çelik, İstanbul'dan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na atandı.

HAKİMLER ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Aykut Çelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na atandı.

HSK Birinci Dairesi'nin 12 Haziran 2026 tarihli ve 1250 sayılı adli yargı kararnamesi yayımlandı. Kararname kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak görev yapan Aykut Çelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevine getirildi. HSK Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Örücü ile Ankara Cumhuriyet Savcısı Ahmet Akdeniz de Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevlerine atandı. Atamalar, HSK'nın internet sitesinde yayımlanan kararnameyle duyuruldu.

Kaynak: DHA

Hakimler Savcılar Kurulu, Ankara Başsavcılığı, 3. Sayfa, Politika, İstanbul, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aykut Çelik Ankara Başsavcısı Oldu - Son Dakika

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