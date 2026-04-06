Aykut Erdoğdu'nun İddialarına Yanıt

06.04.2026 18:10
Başsavcılık, Aykut Erdoğdu'nun kötü muamele iddialarını reddetti ve durumu açıkladı.

(İSTANBUL) - Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Davası kapsamında tutuklu bulunan Aykut Erdoğdu'nun Marmara Ceza İnfaz Kurumu'ndaki duruşma salonlarında tutuklulara yemek ve su verilmediği, nezarethanelerin hijyenik olmadığı ve kötü muamelede bulunulduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Davası'nda tutuklu bulunan Aykut Erdoğdu'nun "Aşağıda işkence başladı, ekmeğin arasında incecik kaşar peyniri koyuyorlardı, onu da artık vermiyorlar. Aşağıda yemek yok, aşağıda etrafımız pislik içinde" sözleri üzerine açıklama yaptı.

Başsavcılık açıklaması şu şekilde:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızın görev ve sorumluluk alanı içerisinde yer alan Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde bulunan duruşma salonları, taraf sayısı fazla olan ve güvenlik riski taşıyan dava dosyalarının duruşmalarında yoğun şekilde kullanılmaktadır. Duruşma salonlarının bulunduğu binada, 1208 metrekare alanda, 3 adet erkek, 3 adet bayan olmak üzere toplam 6 adet, toplam 300 kişi kapasiteli nezarethane bulunmaktadır. Bu alanda daimi olarak 2 İnfaz Koruma Memuru ve duruşmaya katılacak tutuklu sayısına göre 10 ile 200 arası Jandarma personeli görev yapmaktadır."

Alanın temizliği cezaevi idaresince düzenli olarak yapılmakta olup, duruşmaya katılacak tutuklu sayısına göre günlük kumanya ve su temin edilmektedir. Ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığımızca yapılan değerlendirme neticesinde duruşma saatlerine bağlı olarak, tutukluların akşam öğününün kampüs genel yemekhanesinden temin edilen sıcak yemek ile verilmesi uygulamasına başlanılmıştır. Öte taraftan birden fazla mahkemenin Marmara Ceza İnfaz Kurumlarındaki salonlarda yürüttüğü yargılamalarda, çakışan duruşma tarihlerine, sanık sayılarına ve mahkemece verilecek öğle arası sürelerine bağlı olarak, öğle öğününde de hazır kumanya yerine sıcak yemek verilmesi planlanmıştır."

Kaynak: ANKA

