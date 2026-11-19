AYM Başkanı Özkaya veda ziyaretinde İYİ Parti lideri Dervişoğlu'yla Meclis'te görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AYM Başkanı Kadir Özkaya, görev süresi sona ereceği için Meclis'te veda ziyaretinde bulunarak İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile bir araya geldi. Görüşmeye İYİ Parti Grup Başkanvekilleri Uğur Poyraz ve Turhan Çömez de katıldı.
(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya ile bir araya geldi.
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, görev süresinin sona erecek olması dolayısıyla veda ziyaretinde bulunan Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya ile Meclis'teki makamında bir araya geldi. Görüşmeye İYİ Parti Grup Başkanvekilleri Uğur Poyraz ve Turhan Çömez de katıldı.
Kaynak: ANKA
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