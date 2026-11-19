(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya ile bir araya geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, görev süresinin sona erecek olması dolayısıyla veda ziyaretinde bulunan Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya ile Meclis'teki makamında bir araya geldi. Görüşmeye İYİ Parti Grup Başkanvekilleri Uğur Poyraz ve Turhan Çömez de katıldı.