AYM Başkanı Zühtü Arslan'ın görev süresi doluyor, başkanlık seçimi süreci başlıyor - Son Dakika
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AYM Başkanı Zühtü Arslan'ın görev süresi doluyor, başkanlık seçimi süreci başlıyor

AYM Başkanı Zühtü Arslan\'ın görev süresi doluyor, başkanlık seçimi süreci başlıyor

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın görev süresi 20 Nisan'da dolacak. 20 Şubat'ta başlayacak olan başkanlık seçimi sürecinde Arslan aday olamayacak ancak oy kullanabilecek. Seçimde en az 8 üyenin oyunu alan aday, 4 yıllığına Anayasa Mahkemesi Başkanlığı görevini üstlenecek. Arslan daha önce 3 kez başkan seçilmişti.

19.02.2024 11:05
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Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan'ın görev süresinin 20 Nisan'da dolması nedeniyle yapılacak başkanlık seçimi için süreç 20 Şubat'ta başlıyor.

Arslan, Yükseköğretim Genel Kurulunca gösterilen 3 aday arasından Cumhurbaşkanı tarafından 17 Nisan 2012'de Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiş, 20 Şubat 2012'de görevine başlamıştı.

AYM üyelerinin görevlerini 12 yılla sınırlayan düzenleme kapsamında Zühtü Arslan'ın görev süresi 20 Nisan 2024'te dolacak. Bu kapsamda, Yüksek Mahkemenin iç tüzüğü gereği, Arslan'ın görev süresinin sona ereceği tarihten 2 ay öncesi olan 20 Şubat'ta başkanlık seçimi için süreç başlayacak.

Seçim işlerini AYM Başkanı Arslan yürütecek ve seçimin yapılacağı yer, gün ve saat, en az 7 gün önceden yazılı olarak AYM üyelerine bildirilecek.

Görev süresinin dolması nedeniyle Arslan aday olamayacak ancak oy kullanabilecek. Yüksek Mahkemenin diğer üyeleri başkan adayı olabilecek.

Genel Kurulda yapılacak seçimde 15 üyeden en az 8'inin oyunu alarak salt çoğunluğu sağlayan aday, 4 yıllığına Anayasa Mahkemesi Başkanlığı görevini üstlenecek.

Hiçbir üyenin yeterli çoğunluğu sağlayamaması halinde ise seçimlere devam edilecek.

Arslan 3 kez başkanlığa seçildi

Zühtü Arslan, 20 Nisan 2012'de başladığı AYM üyeliği görevini sürdürürken, ilk kez 10 Şubat 2015'te Anayasa Mahkemesi Başkanlığına seçilmişti.

Görev süresinin dolmasının ardından 25 Ocak 2019'daki seçimde de oyların salt çoğunluğunu alan Arslan ikinci kez başkan seçilmiş, son olarak da 2 Şubat 2023'te AYM Genel Kurulunda yapılan seçimde 15 üyeden 8'inin oyunu alarak üçüncü kez AYM başkanı olmuştu.

Kaynak: AA

Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

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