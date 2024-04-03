YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
AYM, izinsiz yapıların derhal yıktırılmasına ilişkin hükmü iptal etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AYM, izinsiz yapıların derhal yıktırılmasına ilişkin hükmü iptal etti

Anayasa Mahkemesi (AYM), izinsiz yapıların derhal yıktırılmasına ilişkin hükmü iptal etti. AYM, 775 sayılı Gecekondu Kanunu'nun 18. maddesinin birinci fıkrasının Anayasa'ya aykırılık gerekçesiyle iptaline oy birliğiyle karar verdi.

03.04.2024 12:56  Güncelleme: 13:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anayasa Mahkemesi (AYM), belediye sınırları içinde veya dışında, belediyelere, Hazineye, özel idarelere, katma bütçeli dairelere ait arazi ve arsalarda veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerde yapılacak, daimi veya geçici bütün izinsiz yapılar, inşa sırasında olsun veya iskan edilmiş olanların, "hiçbir karar alınmasına lüzum kalmaksızın, belediye veya Devlet zabıtası tarafından derhal yıktırılacağına" ilişkin hükmü iptal etti.

AYM, 775 sayılı Gecekondu Kanunu'nun 18. maddesinin birinci fıkrasına yapılan itirazı görüştü. İptali istenen ilgili kanun maddesinin birinci fıkrası şöyle:

"Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra, belediye sınırları içinde veya dışında, belediyelere, Hazineye, özel idarelere, katma bütçeli dairelere ait arazi ve arsalarda veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerde yapılacak, daimi veya geçici bütün izinsiz yapılar, inşa sırasında olsun veya iskan edilmiş bulunsun, hiçbir karar alınmasına lüzum kalmaksızın, belediye veya Devlet zabıtası tarafından derhal yıktırılır."

AYM, 775 sayılı Gecekondu Kanunu'nun 18. maddesinin birinci fıkrasının "...hiçbir karar alınmasına lüzum kalmaksızın, belediye veya devlet zabıtası tarafından derhal yıktırılır" kısmının Anayasa'ya aykırılık gerekçesiyle iptaline oy birliğiyle karar verdi. AYM, iptal kararının 9 ay sonra yürürlüğe girmesini de kararlaştırdı.

AYM, iptal gerekçesinde şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dava konusu kuralla yıkım işlemi tesis edilmemesi öngörülmek suretiyle idarenin yıkım kararı alması yolundaki iradesinin iptal davasına konu edilmesi önlenmektedir. Bu itibarla kuralda, kamu arazisi üzerinde izinsiz bir yapının inşa edildiğinin veya inşasının devam ettiğinin tespit edilmesi durumunda söz konusu yapının yıkılmasına ilişkin bir işlem tesis edilmesi ve ilgilinin hakkında tesis edilen işlemin içeriğinden haberdar edilmesi suretiyle bu işleme karşı kullanabileceği dava açma hakkının korunmasını sağlayacak güvencelere yer verilmediği görülmüştür.

İlgililerin yıkım eyleminin gerçekleşmesinden sonra dava açma imkanı bulunmakta ise de bu aşamada yıkım kararı uygulanmış ve yıkım gerçekleşmiş olacağından bu şekilde açılan iptal davasında verilecek muhtemel bir iptal kararının yıkım fiiliyle ortaya çıkan hukuki sonuçların ortadan kalkmasını sağlayacak niteliğe sahip olmayacağı açıktır. Zira bu aşamada yıkım kararına karşı açılan iptal davasında verilecek muhtemel bir iptal kararının fiilen uygulanma imkanı kalmadığından iptal davasından beklenen sonucun elde edilmesi de mümkün değildir. Bu yönüyle kuralın, yıkım kararının hukuka uygun olup olmadığının iptal davası yoluyla incelenmesine imkan sağlayan başvuru yolunun işlevsiz hale gelmesine yol açtığı sonucuna varılmıştır.

Diğer taraftan idarenin yıkım kararına karşı açılan iptal davasının işlevsiz hale gelmesinin mülkiyet hakkıyla bağlantılı olarak etkili başvuru hakkını ihlal edip etmediğinin değerlendirilebilmesi için bu iradenin başka bir şekilde yargısal denetime konu edilmesinin mümkün olup olmadığı ve söz konusu denetimin iptal davasıyla ulaşılacak sonucu temin etmeye elverişli bulunup bulunmadığı incelenmelidir."

Kaynak: ANKA

Yargı, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AYM, izinsiz yapıların derhal yıktırılmasına ilişkin hükmü iptal etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Taiwan'da 7,3 Büyüklüğünde Deprem: 4 Ölü, 97 Yaralı
    13:17 Taiwan'da 7,3 Büyüklüğünde Deprem: 4 Ölü, 97 Yaralı

    Çin'in Taiwan bölgesindeki Hualien kenti açıklarında meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremde 4 kişi hayatını kaybetti, 97 kişi yaralandı.

  • Muş'ta takla atan otomobil alev aldı, 2 kişi zor kurtuldu
    13:15 Muş'ta takla atan otomobil alev aldı, 2 kişi zor kurtuldu

    Muş'un Şenyayla bölgesinde meydana gelen kazada, bir otomobil takla atarak alev aldı. Araçta bulunan sürücü ve yanındaki kişi son anda araçtan çıkarak canlarını kurtardı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti
    13:15 BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,75 değer kaybederek 8.973,48 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 2,44, holding endeksi yüzde 1,54 değer kaybetti. Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini öngörülenden daha geç indirmeye başlayabileceğine ilişkin endişelerin artmasıyla negatif bir seyir izlendiğini belirtti.

  • Samsun Büyükşehir Belediyesi Engelli Bireyler İçin Etkinlik Düzenledi
    13:14 Samsun Büyükşehir Belediyesi Engelli Bireyler İçin Etkinlik Düzenledi

    Samsun Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerle ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenledi. 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü vesilesiyle Canik Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte otizmli çocuklar güzel bir gün geçirdi.

  • Apple Watch, yüzme havuzlarında boğulma riskine karşı uyarıda bulunacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor
    13:11 Apple Watch, yüzme havuzlarında boğulma riskine karşı uyarıda bulunacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor

    Apple, yüzme havuzlarında boğulma riskine karşı uyarıda bulunacak yeni bir Apple Watch özelliği üzerinde çalışıyor. Bu özellik, 'dijital havuz görevlisi' (cankurtaran) olarak adlandırılan bir patentte belirtiliyor. Kullanıcıları, havuzun derin kısmına gitmeleri durumunda uyaracak ve cankurtarana haber verecek.


11:58 Gaziosmanpaşa’da sayım gerginliği AK Parti ve CHP’liler birbirine girdi Gaziosmanpaşa'da sayım gerginliği! AK Parti ve CHP'liler birbirine girdi
11:26 31 Mart’ta umduğunu bulamayan DEVA Partisi’nden kongre kararı 31 Mart'ta umduğunu bulamayan DEVA Partisi'nden kongre kararı
11:24 Yangında ölen 29 kişinin arasında iş görüşmesine gelen DJ ve aşçılar da varmış Yangında ölen 29 kişinin arasında iş görüşmesine gelen DJ ve aşçılar da varmış
09:59 TÜİK mart ayı enflasyon rakamlarını duyurdu TÜİK mart ayı enflasyon rakamlarını duyurdu
12:17 İstanbul’da 7 yaşındaki çocuğa sokak köpekleri saldırdı, talihsiz çocuğa 30 dikiş atıldı İstanbul'da 7 yaşındaki çocuğa sokak köpekleri saldırdı, talihsiz çocuğa 30 dikiş atıldı
10:58 Yargıtay başkanı 15. tur seçiminde de belli olmadı Yargıtay başkanı 15. tur seçiminde de belli olmadı
10:48 İbrahim Tatlıses’in “Evlendim“ çıkışı 1 Nisan şakası çıktı İbrahim Tatlıses'in "Evlendim" çıkışı 1 Nisan şakası çıktı
10:40 Eski AK Partili vekil, partisinin Van adayına çağrıda bulundu: Bu karardan vazgeç Eski AK Partili vekil, partisinin Van adayına çağrıda bulundu: Bu karardan vazgeç
10:15 Mehmet Şimşek’ten mart ayı enflasyon rakamlarıyla ilgili ilk yorum Mehmet Şimşek'ten mart ayı enflasyon rakamlarıyla ilgili ilk yorum
10:00 Cübbeli Ahmet Hoca’dan HÜDA PAR’a tepki: Terör sevicilere yazıklar olsun Cübbeli Ahmet Hoca'dan HÜDA PAR'a tepki: Terör sevicilere yazıklar olsun
09:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Faruk Özlü’yü tebrik etti: Takma kafana, zaferin küçüğü büyüğü olmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Faruk Özlü'yü tebrik etti: Takma kafana, zaferin küçüğü büyüğü olmaz
08:32 Van’daki mazbata protestoları Hakkari’ye sıçradı Silahlı tepkiler sonrası asker şehre indi Van'daki mazbata protestoları Hakkari'ye sıçradı! Silahlı tepkiler sonrası asker şehre indi
00:34 Hassa Belediye Başkanlığı’nı kazanan Çolak, disiplin kuruluna sevk edildi Hassa Belediye Başkanlığı'nı kazanan Çolak, disiplin kuruluna sevk edildi
23:46 Mazbata krizi sonrası Van sokakları karıştı Gösteri ve yürüyüşlere 15 gün yasak Mazbata krizi sonrası Van sokakları karıştı! Gösteri ve yürüyüşlere 15 gün yasak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2024 13:17:51. #1.12#
SON DAKİKA: AYM, izinsiz yapıların derhal yıktırılmasına ilişkin hükmü iptal etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement