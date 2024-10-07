Ayşe Atam, Filistinli Çocuklar İçin Şarkı Besteleyecek

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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 yıl devlet koruması altında büyüyen ve Filistinli çocuklar için bestelediği 'Yaşamak' şarkısını ilk kez seslendirmeye hazırlanan ses ve viyola sanatçısı Ayşe Atam'ı (30) kabul etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu ses ve viyola sanatçısı Ayşe Atam, aynı kuruluşlarda gönüllü öğretmenlik yaparak kendisi gibi devlet korumasında yetişen çocuklara umut olurken, Filistinli çocuklar için de beste yaptı. 'Yaşamak' adlı eserini, 5 Kasım'daki konserinde ilk kez seslendirecek olan Atam, 15 yıl devlet korumasında kaldığı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Göktaş tarafından kabul edilen Atam, Filistinli çocukların yaşadığı zulmü dünyaya anlatma amacıyla bestelediği şarkı için destek istedi.

'HER DAİM YANINDAYIZ'

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kuruluşlarımızda yetişen Türk Dünyası Müzik Topluluğu ses ve viyola sanatçısı sevgili Ayşe Atam, kendisi gibi devlet korumasında yetişen çocuklarımıza umut ve rol model oluyor. Bugün Bakanlığımıza gerçekleştirdiği ziyarette Filistinli çocuklarımızın yaşadığı zulmü anlatmak için de bir beste yaptığını ifade etti. Sevgili Ayşe'ye hassasiyeti için teşekkür ediyor güzel kalbiyle gurur duyuyoruz. Büyük ailesi olarak her daim yanındayız" denildi.