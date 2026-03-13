Ayşe'nin Kayak Hayali Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ayşe'nin Kayak Hayali Gerçekleşti

13.03.2026 11:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

32 yaşındaki Ayşe Yalçın, tekerlekli sandalyesiyle Erzincan'da kayak yaparak hayalini gerçekleştirdi.

ERZİNCAN'da yaşayan 32 yaşındaki fiziksel engelli Ayşe Yalçın, çocukluk hayalini gerçekleştirerek tekerlekli sandalyesiyle kayak yaptı.

Erzincan'da yaşayan Ayşe Yalçın, 7 yaşındayken geçirdiği ameliyatın ardından yaşamını tekerlekli sandalye ile sürdürmeye başladı. Erzincan merkezde bulunan Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi'nde memur olarak görev yapan Yalçın'ın küçük yaşlardan beri kurduğu kayak yapma hayali, Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün desteğiyle gerçeğe dönüştü.

Kayak antrenörü Canser Atila ile iletişime geçen Yalçın'ın talebi üzerine harekete geçen ekipler, özel bir düzenek hazırladı. Tekerlekli sandalyeye takılan aparat sayesinde teleskiyi kullanarak yaklaşık 1800 metre rakıma çıkan Yalçın, ilk kez kayak yapmanın heyecanını yaşadı.

Yalçın'a etkinlik kapsamında ayrıca yamaç paraşütü milli takım antrenörü Barış Çelik tarafından yamaç paraşütü yer eğitimi de verildi.

YAPABİLECEĞİMİ HİÇ DÜŞÜNMÜYORDUM

Kayak hayalini gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Ayşe Yalçın, "Aslında benim küçüklükten beri hayalimdi. Ama yapabileceğimi hiç düşünmüyordum. Sadece televizyonda izlemekle yetindim. Ne kadar yapılabilir bilmiyordum. Ama çok güzel bir şekilde kayağımızı gerçekleştirdik bugün. Fiziksel engelinden dolayı bu olaylardan çekinip gelemeyecek arkadaşlarımı davet ediyorum Ergan Dağına. Gelsinler hiç çekinmesinler. Çok güzel ilgileniyorlar" diye konuştu.

İYİ Kİ VARSIN AYŞE

Kayak antrenörü Canser Atila, Yalçın'ın hayalini gerçekleştirmek için konuyu Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'ya ilettiklerini belirterek gerekli özel ekipmanların temini için destek sağlandığını ifade etti.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ayşe Yalçın'ın azmi ve cesaretine dikkat çekti. Aydoğdu paylaşımında, "Hayat, 'yapamazsın' diyenlere inat Ayşe'nin cesaretiyle çok daha güzel. İyi ki varsın Ayşe. Senin cesaretin, hayal kurmaktan korkan herkese örnek olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Ayşe Yalçın, Engelliler, Erzincan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayşe'nin Kayak Hayali Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Plastik ürünlerin hayatımızdan çıkacağı tarih netleşti Plastik ürünlerin hayatımızdan çıkacağı tarih netleşti
Jandarma Genel Komutanlığı’nın paylaşımı şaşırttı Jandarma Genel Komutanlığı'nın paylaşımı şaşırttı
İBB davası gerginlikten yapılamıyor Hakim duruşmayı sonlandırdı İBB davası gerginlikten yapılamıyor! Hakim duruşmayı sonlandırdı
Öğretmenleri canından bezdiren müdür için gereken yapıldı Öğretmenleri canından bezdiren müdür için gereken yapıldı
İmamoğlu’nun bir hesabına daha erişim engellendi İmamoğlu'nun bir hesabına daha erişim engellendi
Yıldız futbolcuların Peaky Blinders paylaşımı viral oldu Yıldız futbolcuların Peaky Blinders paylaşımı viral oldu

12:04
İsrail’in ’’Vuracağız’’ dediği Tahran’daki miting alanında patlama
İsrail'in ''Vuracağız'' dediği Tahran'daki miting alanında patlama
12:03
Derbide kırmızı gören Sane’ye şok ceza
Derbide kırmızı gören Sane'ye şok ceza
11:16
İran, İsrail’i fena avladı Bölgeden gelen görüntüler korkunç
İran, İsrail'i fena avladı! Bölgeden gelen görüntüler korkunç
11:03
Bu 64 markayı evinize sokmayın: Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
Bu 64 markayı evinize sokmayın: Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
10:41
Savaş sürerken Hürmüz Boğazı’ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
Savaş sürerken Hürmüz Boğazı'ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
10:08
Görüntüye tepki yağıyor: Hastasıyla tartışan doktordan skandal sözler
Görüntüye tepki yağıyor: Hastasıyla tartışan doktordan skandal sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 12:12:31. #7.13#
SON DAKİKA: Ayşe'nin Kayak Hayali Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.