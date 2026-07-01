Ayşe Tokyaz Cinayeti İçin Adalet Çağrısı

(ANKARA)- CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin davaya değinerek, "Ayşe Tokyaz için adalet istiyoruz. Sadece fail değil; delilleri karartan, katile yardım eden herkes hesap verecek" dedi.

CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurul Salonu'nda yaptığı konuşmada Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin davanın üçüncü duruşmada yaşanan gelişmelere değindi.

Kaya, sanık Cemil Koç'un başka kadınlara şiddet uyguladığı görüntülerin mahkemeye sunulduğunu hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Ayşe Tokyaz davasında bugün mahkemeye sunulan bu görüntülerde, Cemil Koç'un, şüpheli şekilde hayatını kaybeden eski sevgilisi Ejegül Ovezova'yı darp ettiği, ayaklarını bağlayıp tekmelediği anlar var."

Soruyorum: Bu görüntüler yıllardır vardıysa, neden etkin bir soruşturma yürütülmedi? Otopsi raporları, tırnak DNA'ları ortadayken, neden iddianame yıllarca hazırlanmadı? Ayşe'nin de katledilmesi mi gerekirdi?

Esra Tokyaz defalarca 'Kardeşim şiddet görüyor, hayatı tehlikede' diye karakol karakol dolaştı. Ama aldığı cevap, 'Biz Cemil'i tanırız, öyle bir şey yapmaz' oldu.

Sicilinde şiddet, gasp, uyuşturucu, rüşvet bulunan eski polis Cemil Koç'u kim korudu, kim hala koruyor? Deliller, otopsi raporları ve kamera kayıtları ortadayken dosya neden sürekli uzatılıyor?

Ayşe Tokyaz için adalet istiyoruz. Sadece fail değil; delilleri karartan, katile yardım eden herkes hesap verecek."